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11:01 06.03.2022

Солдат срочной службы пропал в Жамбылской области

РК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Поиски рядового Улыкбека Бердишова ведутся со 2 марта. Он проходил срочную службу в пограничном отделении «Андас батыр», передает Zakon.kz.

В поисках задействованы Погранслужба и Департамент полиции по Жамбылской области.

По данному факту проводятся следственные действия и расследование.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией в отношении У. Бердишова, сообщить по номерам телефонов: 110 (телефон доверия КНБ), 8-7172-2719458 (телефон доверия Пограничной службы). Пресс-служба КНБ РК
Елена Беляева
КНБ Жамбылская область
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