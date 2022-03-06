11:01 06.03.2022
Солдат срочной службы пропал в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Поиски рядового Улыкбека Бердишова ведутся со 2 марта. Он проходил срочную службу в пограничном отделении «Андас батыр», передает Zakon.kz.
В поисках задействованы Погранслужба и Департамент полиции по Жамбылской области.
По данному факту проводятся следственные действия и расследование.
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией в отношении У. Бердишова, сообщить по номерам телефонов: 110 (телефон доверия КНБ), 8-7172-2719458 (телефон доверия Пограничной службы). Пресс-служба КНБ РК