Горючее пытались незаконно вывезти из Казахстана

Как сообщает пресс-служба КНБ, емкости с ГСМ находились среди мешков цемента. При внешнем осмотре двух грузовых машин цистерны были обложены мешками с опилками, по товаросопроводительным документам груз оформлен, как сборный.

Конфискат передан в подразделение ДГД по Жамбылской области.

Пограничная служба напоминает, что в настоящее время действует запрет на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Пресс-служба КНБ РК