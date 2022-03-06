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Законодательство РК
13:49 06.03.2022

Горючее пытались незаконно вывезти из Казахстана

ГСМ Фото: Пресс-служба КНБ РК
На казахстанско-кыргызском участке границы в автомобильном пункте пропуска «Карасу» пограничники обнаружили 80 тонн ГСМ марки «АИ-92», которые пытались незаконно вывезти из Казахстана, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба КНБ, емкости с ГСМ находились среди мешков цемента. При внешнем осмотре двух грузовых машин цистерны были обложены мешками с опилками, по товаросопроводительным документам груз оформлен, как сборный.

Конфискат передан в подразделение ДГД по Жамбылской области.

Пограничная служба напоминает, что в настоящее время действует запрет на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Пресс-служба КНБ РК

конфискат

Фото: пресс-служба КНБ РК

Елена Беляева
КНБ Жамбылская область
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