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18:50 06.03.2022

Психиатр объяснил, почему нельзя пить алкоголь при стрессе

Психиатр, алкоголь, стресс Фото: pixabay
Употребление алкоголя во время стресса может быть чревато усилением паранойи и истерии, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-психиатр, генеральный директор Медицинского инновационного центра «Выбор» Сергей Нурисламов.

Рано или поздно человеку для достижения эффекта придется «погружаться» в эти психоактивные вещества все дальше. В итоге бороться придется с двумя вещами: и со страхами, и с зависимостью. Врач-психиатр Сергей Нурисламов

По словам психиатра, борьба с негативными эмоциями с помощью алкоголя является попыткой убежать от реальности.

Алкоголь относится к психоактивным веществам. Его употребление приносит лишь кратковременный эффект эйфории, а после действия вещества психологическое состояние лишь усугубляется. Причем каждый раз для достижения эффекта требуется все большее количество алкоголя, либо люди начинают его употреблять сразу же, как заканчивается действие веществ, затуманивающих реальность.

Зависимость от водки может еще больше усилить паранойю, истерию и фобии, если они раньше были у человека. К алкоголю можно прибегнуть, только если вы хотите в несколько раз увеличить свои проблемы. Врач-психиатр Сергей Нурисламов

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