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08:09 07.03.2022

Перечень утративших силу некоторых указов президента Казахстана

РК Фото: akorda.kz
Акорда представила список указов, которые утратили свою силу в стране, передает Zakon.kz.

 1. Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

2. Указ Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 622 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 272 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

4. Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года № 403 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

Елена Беляева
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