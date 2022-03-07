Перечень утративших силу некоторых указов президента Казахстана

1. Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

2. Указ Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 622 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 272 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

4. Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года № 403 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».