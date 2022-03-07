12:15 07.03.2022
Двух человек спасли из горящего банного комплекса в Семее
Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО
Пожар разгорелся в двухэтажном банном комплексе. На момент прибытия огнеборцев горело парильное помещение, передает Zakon.kz.
Из охваченного огнем помещения пожарными было спасено два человека, огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО
Как уточняется, всего на ликвидацию пожара было задействовано 35 сотрудников службы ЧС и восемь единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО