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12:15 07.03.2022

Двух человек спасли из горящего банного комплекса в Семее

баня Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО
Пожар разгорелся в двухэтажном банном комплексе. На момент прибытия огнеборцев горело парильное помещение, передает Zakon.kz.
Из охваченного огнем помещения пожарными было спасено два человека, огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточняется, всего на ликвидацию пожара было задействовано 35 сотрудников службы ЧС и восемь единиц техники.

баня

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Причина пожара устанавливается.

Елена Беляева
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