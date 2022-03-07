Двух человек спасли из горящего банного комплекса в Семее

Из охваченного огнем помещения пожарными было спасено два человека, огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточняется, всего на ликвидацию пожара было задействовано 35 сотрудников службы ЧС и восемь единиц техники.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Причина пожара устанавливается.