23:46 07.03.2022
Поздравительный челлендж от представительниц ДЧС города Алматы появился в Сети
Фото: ДЧС города Алматы
В ДЧС города Алматы трудятся около 200 женщин. К празднику 8 марта они решили показать, что умеют не только нести службу, сообщает Zakon.kz.
Пусть они и носят погоны, несут боевую службу, но при этом остаются прекрасными, нежными и добрыми.
ДЧС города Алматы поздравляет всех женщин Казахстана с наступающим Международным женским Днем 8 марта!
Желаем вам счастья, мирного неба над головой, любви, семейной гармонии, успехов во всех начинаниях, радости и прекрасного настроения! Пресс-служба ДЧС города Алматы