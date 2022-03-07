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23:46 07.03.2022

Поздравительный челлендж от представительниц ДЧС города Алматы появился в Сети

ДЧС города Алматы, флешмоб Фото: ДЧС города Алматы
В ДЧС города Алматы трудятся около 200 женщин. К празднику 8 марта они решили показать, что умеют не только нести службу, сообщает Zakon.kz.

Пусть они и носят погоны, несут боевую службу, но при этом остаются прекрасными, нежными и добрыми.

ДЧС города Алматы поздравляет всех женщин Казахстана с наступающим Международным женским Днем 8 марта!

Желаем вам счастья, мирного неба над головой, любви, семейной гармонии, успехов во всех начинаниях, радости и прекрасного настроения! Пресс-служба ДЧС города Алматы
Константин Вноровский
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