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11:21 08.03.2022

Казахстан выиграл первую медаль на Зимней Паралимпиаде

Казахстан на Паралимпиаде Фото: НПК
Александр Герлиц выиграл бронзовую медаль на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине в биатлоне в гонке на 10 км, передает Zakon.kz.

32-летний Александр Герлиц из Петропавловска (класс LW6, стоя) выиграл первую медаль Зимней Паралимпиады-2022 для Казахстана.

В биатлоне в гонке на 10 км казахстанец завоевал бронзовую медаль.

Результат Александра Герлица (класс LW6, стоя) 33 мин 6.5 секунд, на четырех огневых рубежах он допустил суммарно три промаха и отстал от победителя на 1 минуту и 21.3 секунд.

Золото завоевал канадец Марк Арендз (без промахов, 31 минут, 45.2 секунды), серебро у украинца Григория Вовчинского (один промах, отставание от победителя +32.8 секунд).

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Альберт Ахметов
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