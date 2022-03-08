Лечить коронавирус в бане вредно – терапевт

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что лечиться баней не стоит, потому что это дополнительная нагрузка для организма.

При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача – потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот – выпаривает жидкость. Поэтому при болезненном состоянии лучше воздержаться от походов в парную, – объяснил врач.

Как рассказал специалист, если человек уже перенес КВИ, то можно постепенно возобновлять банные процедуры. При этом можно начать париться с +80°C, а затем медленно повышать температуру.

Главное – не геройствовать. Если вам станет нехорошо, лучше не рисковать и сразу выйти, – заключил эксперт.