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17:44 08.03.2022

Лечить коронавирус в бане вредно – терапевт

веник Фото: pixabay
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о рисках лечения COVID-19 с помощью походов в баню, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что лечиться баней не стоит, потому что это дополнительная нагрузка для организма.

При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача – потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот – выпаривает жидкость. Поэтому при болезненном состоянии лучше воздержаться от походов в парную, – объяснил врач.

Как рассказал специалист, если человек уже перенес КВИ, то можно постепенно возобновлять банные процедуры. При этом можно начать париться с +80°C, а затем медленно повышать температуру.

Главное – не геройствовать. Если вам станет нехорошо, лучше не рисковать и сразу выйти, – заключил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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