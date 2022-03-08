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Законодательство РК
20:42 08.03.2022

Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области

рация Фото: Zakon.kz
Драка с участием около 30 человек произошла 7 марта близ села Шамалган в Карасайском районе. В результате инцидента раненый 30-летний мужчина госпитализирован, передает Zakon.kz.
Обнаружены гильзы и патроны от ружей различного калибра, а также две автомашины марки Lexus и ВАЗ. Предварительно установлено, что в конфликте принимали участие жители двух сельских округов, в большинстве своем сельская молодежь в возрасте 25-30 лет. Что послужило поводом к инциденту, пока выясняется. Пресс-служба ДП Алматинской области

Возбуждено уголовное расследование по ст. 293 УК РК.

Полицейские ищут всех участников инцидента.

Елена Беляева
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