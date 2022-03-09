Нацбанк изменил регламент торгов тенге – доллар

Национальный Банк Казахстана совместно с KASE приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар.

Торги откроются в 15:00 по времени Нур-Султана и состоятся в формате франкфуртского аукциона.

Решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов.

Отмечается, что информация о дальнейших изменениях торгов в валютной паре будет сообщена дополнительно.