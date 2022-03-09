08:50 09.03.2022
Нацбанк изменил регламент торгов тенге – доллар
Фото: Zakon.kz
9 марта торги на Казахстанской фондовой бирже откроются в 15:00 в формате франкфуртского аукциона. Решение принято для недопущения дестабилизации валютного рынка, сообщает Zakon.kz.
Национальный Банк Казахстана совместно с KASE приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар.
Торги откроются в 15:00 по времени Нур-Султана и состоятся в формате франкфуртского аукциона.
Решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов.
Отмечается, что информация о дальнейших изменениях торгов в валютной паре будет сообщена дополнительно.