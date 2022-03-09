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13:24 09.03.2022

«Платформа в Хогвартс»: казахстанцев рассмешил ремонт в аэропорту Костаная

аэропорт в Костанае Фото: pixabay
В Казнете появилось видео, снятое в аэропорту Костаная, где происходит ремонт. Многих пользователей озадачила лестница, которая упирается в стену, сообщат Zakon.kz.

Казахстанцы с юмором отнеслись к «новейшему архитектурному подходу».

  • Там лифт.

  • Это вход в Нарнию.

  • Лестница в светлое будущее!

  • Туда только через волшебную палочку сможете пройти.

  • Волшебники настолько продвинулись, что теперь используют аэропорт чтобы добраться до Хогвартса.

  • Может, хотели часы установить. Просто не было стремянки и они решили лестницу построить.

  • Надо разбежаться и вперед в Хогвартс, – написали комментаторы.

Юрист АО «Международный аэропорт «Костанай» Александр Ким дал пояснения. По его словам, ремонт здания аэропорта не закончен.

В связи с этим некоторые конструктивные решения не доведены до завершения. Работы производятся согласно проектно-сметной документации. Дверной проем в месте установки лестницы будет изготовлен в ближайшее время. Александр Ким
Анастасия Московчук
Костанай
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