13:24 09.03.2022
«Платформа в Хогвартс»: казахстанцев рассмешил ремонт в аэропорту Костаная
Фото: pixabay
В Казнете появилось видео, снятое в аэропорту Костаная, где происходит ремонт. Многих пользователей озадачила лестница, которая упирается в стену, сообщат Zakon.kz.
Казахстанцы с юмором отнеслись к «новейшему архитектурному подходу».
Там лифт.
Это вход в Нарнию.
Лестница в светлое будущее!
Туда только через волшебную палочку сможете пройти.
Волшебники настолько продвинулись, что теперь используют аэропорт чтобы добраться до Хогвартса.
Может, хотели часы установить. Просто не было стремянки и они решили лестницу построить.
Надо разбежаться и вперед в Хогвартс, – написали комментаторы.
Юрист АО «Международный аэропорт «Костанай» Александр Ким дал пояснения. По его словам, ремонт здания аэропорта не закончен.
В связи с этим некоторые конструктивные решения не доведены до завершения. Работы производятся согласно проектно-сметной документации. Дверной проем в месте установки лестницы будет изготовлен в ближайшее время. Александр Ким