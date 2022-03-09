Крупные соцсети обяжут блокировать контент с буллингом детей в Казахстане

В целях профилактики проявления травли и буллинга среди несовершеннолетних законодательно закрепляется понятие «травля», а также предусмотрена компетенция Министерства образования и науки по разработке правил профилактики буллинга среди несовершеннолетних. Кроме того, предложены нормы по регламентированию механизма противодействия противоправному контенту в сети, в том числе путем закрепления понятий «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями», а также установлены правила их функционирования на территории Казахстана. Депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова

По ее словам, теперь собственники или иные законные представители иностранной онлайн-платформы, находящиеся на территории Казахстана, среднесуточный доступ к которым в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей, должны будут назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ. И после получения предписания эти представители будут обязаны в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов Казахстана.

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Проект закона был одобрен в первом чтении 15 сентября 2021 года. Тогда стало известно, что собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию и открыть свои представительства в Казахстане.

Помимо этого, законопроектом предусмотрены нормы, направленные на наделение уполномоченных органов в области образования новыми компетенциями по разработке и утверждению правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами в государственных организациях образования.

Также предусмотрены нормы по обновлению образовательных программ в вузах и колледжах, в том числе путем расширения их академической самостоятельности, определения порядка предоставления государственных образовательных грантов победителям и призерам международных олимпиад для поступления в вузы без участия в конкурсе; усилению ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования путем установления пятилетнего срока действия лицензии для вновь открываемых высших учебных заведений.