Ратификацию конвенции ООН о коммерческих спорах одобрили в Мажилисе

Министр юстиции Канат Мусин отметил, что сегодня медиация становится все более востребованной, и граждан привлекает, что с ее помощью можно разрешить конфликт, удовлетворяя интересы обеих сторон.

Он напомнил, что 7 августа 2019 года в Сингапуре Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

Цель конвенции - признание и исполнение международных соглашений, достигнутых в результате медиации на территории ее государств-участников.

По словам главы Минюста, до настоящего времени не было единого механизма для эффективного признания и обеспечения соблюдения международных соглашений по результатам медиации.

Соответственно, стороны спора получают возможность обратиться в суд другой юрисдикции для признания мирового соглашения и ее исполнения. В соответствии с конвенцией приведение в исполнение мирового соглашения осуществляется согласно национальному законодательству. Порядок исполнения соглашений по результатам медиации предусмотрен положениями Закона РК «О медиации» и Гражданского процессуального кодекса РК. Министр юстиции Канат Мусин

Министр отметил, «конвенция распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц».

Ратификация конвенции станет положительным шагом к совершенствованию внесудебной медиации. Канат Мусин

По его словам, конвенция призвана стать важным инструментом содействия международной торговле и способствует осуществлению международных сделок коммерческими сторонами.

Как подчеркнул Канат Мусин, статус Казахстана, как участника конвенции, положительно повлияет на международную бизнес-репутацию и инвестиционную привлекательность страны.