Как антироссийские санкции отразятся на кинорынке Казахстана

По официальной информации, «большой Голливуд» никаких санкций в отношении Казахстана и Центральной Азии не применял. Американские студии в республике представляют два дистрибьютора — «Меломан» и «Сулпак синема». И один из них уже успокоил владельцев кинотеатров: голливудскому кино в Казахстане быть, по крайней мере, в ближайшие три месяца.

«Сулпак синема» в сегодняшнем письме, я держу его в руках, сообщило, что никаких изменений в графике релизов у них не будет в ближайшие три месяца. Они раздали всем кинотеатрам план релизов до мая, и те, кто хочет показывать голливудскую продукцию, могут ей пользоваться, она будет доступна в том же объеме, как раньше. Мы еще ждем, что скажет «Меломан», который на протяжении многих лет представляет Disney, Fox и Sony Pictures. Заместитель председателя правления НАО «ГЦПНК» Бауржан Шукенов

Что будет по истечении этих трех месяцев – неизвестно. Возможно, казахстанским дистрибьюторам придется искать новых исполнителей дубляжа голливудских фильмов, либо показывать зарубежные картины на языке оригинала с субтитрами для казахстанской аудитории (подобный опыт был в Латвии, субтитры шли на двух языках).

Есть ошибочное мнение, что весь голливудский продукт приходит через Россию. Глобально через соседнюю страну к нам идут картины от Disney и Sony Pictures, остальные компании, такие как Warner Brothers, Paramount Pictures и Universal, работают по прямым контрактам с казахстанским дистрибьютором «Сулпак синема». Зампредседателя правления НАО «ГЦПНК» Бауржан Шукенов

То, как дистрибьютор делает дубляж, – это его внутренний вопрос: он может приобрести готовый российский дубляж и наложить на него субтитры на государственном языке, или нанять казахстанских актеров и сделать свой дублированный перевод.

Адаптацией фильмов для показа в кинотеатрах занимаются только дистрибьюторы. Это связано не только с доступом к исходникам, но и с юридическими моментами, авторскими правами. Любой дубляж, любое наложение субтитров затрагивает авторские права, то есть то, что звучит в фильме, диалоги, музыка, связано с авторскими правами, и доступ к таким вещам очень юридически затруднен. Кинотеатры сами не делают дубляж, они получают готовый продукт, который и показывают. Всеми вопросами занимаются дистрибьюторы. Бауржан Шукенов

Если за прокат голливудских фильмов в Казахстане, как минимум, от трех студий, можно не беспокоиться в ближайшие месяцы, то количество лент независимого кино (арт-хаус, мейнстрим, авторское кино, которое продается на кинорынках) в отечественных кинотеатрах может уменьшиться. Бауржан Шукенов отметил, что основным глобальным покупателем для Казахстана являлась Россия, и теперь, возможно, с закупом будут определенные трудности.

С другой стороны, на освободившееся место могут прийти фильмы казахстанского производства. Только в марте в отечественный прокат вышло 8 казахстанских лент. В этом году готовы выйти в прокат 20 с лишним картин, созданных с помощью господдержки, в дополнение к ним на подходе фильмы от независимых продюсерских компаний.

Победитель SuperStarKZ, певец Нуржан Керменбаев, высказывая точку зрения зрителя, подчеркнул, что требуется больше продюсеров, чтобы киноиндустрия развивалась. Такого рода специалисты смогут создавать проекты с участием международных знаменитостей, и эти картины будут окупаться быстрее.

Вопрос сейчас стоит о том, будут ли из Европы, из США к нам присылать фильмы для кинопроката. Нужно быть готовыми к тому, чтобы предложить свои качественные картины. Я думаю, от продюсера очень много зависит. Казахстанцы любят смотреть кино позитивное, которое дарит хорошее настроение. Негатива сейчас всем хватает – и пандемия, и локдаун, и происходящие в Украине события. Кино способно хотя бы на время подарить позитив, снять стресс. Нуржан Керменбаев

Экс-КВНщик, продюсер и актер Нурлан Коянбаев после премьеры его проекта «I go to school» сообщил Zakon.kz, что оценку фильмам, идущим в прокате, должен давать зритель. И это очень легко посчитать по кассовым сборам.

Мы видим, что в Казахстане в лидеры кассовых сборов периодически попадают отечественные картины, значит, мы на верном пути. Нурлан Коянбаев

Зампредседателя правления Госцентра поддержки национального кино Бауржан Шукенов отмечает, что нынешние перемены открывают перед казахстанской киноиндустрией большие возможности.