Около миллиона незадекларированных долларов пытались вывезти казахстанцы

Только за месяц на таможенных постах «Жетысу», «Ауежай-Астана», «Ауежай-Актобе», «Қазығұрт», «Ауежай - Шымкент», «Ауежай-Актау» был выявлен 51 факт провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США. Комитет госдоходов МФ РК

По данным ведомства, за февраль 2022 года составлено 50 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК («Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах»), сумма штрафа составила 1 531 500 тенге.

В частности, в Алматы составлено 37 административных материалов по данной статье и выявлен один факт с признаком уголовного правонарушения.

Сумма незадекларированных наличных средств превысила 298 млн тенге (688 262 долларов), сумма административного штрафа – 1 133 310 тенге.

К примеру, 4 февраля сотрудниками таможенного поста «Жетысу» в зале вылета Международного аэропорта города Алматы был задержан гражданин РК, вылетающий рейсом Алматы – Стамбул. У него были выявлены незадекларированные 97 000 долларов. Материал передан в Департамент экономических расследований для дальнейшего разбирательства.

8 февраля 2022 года остановлен гражданин РК, вылетающий в Стамбул. У него были обнаружены незадекларированные 26 000 долларов США.

Что касается столицы, то там составлено 9 административных материалов на казахстанцев, которые пытались вывезти 219 414 долларов (101 341 421 тенге), сумма штрафа по данным нарушениям – 275 670 тенге.

В Актобе 3 февраля сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актобе» совместно с Пограничной службой КНБ РК при попытке вывоза иностранной валюты был задержан мужчина, вылетающий в Стамбул. У него выявлена незадекларированная иностранная валюта в размере 40 000 долларов США.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили о соблюдении правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Согласно Кодексу «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства.

Осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. Комитет госдоходов

В КГД отметили, что физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из страны наличную иностранную или наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.