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11:07 10.03.2022

Курс доллара снизился на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 508,62 тенге, снизившись на 1,38 тенге, сообщает Zakon.kz.

Курс российского рубля установлен Нацбанком на 10 марта в 3,98 тенге, евро – 559,27 тенге. Торгов по ним не проводилось.

На вчерашних торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 81,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517-519 тенге, евро – 595-607 тенге, рос. рубль – 4-5,2 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,55%, составив $110,38 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 2,92% — до $114,39 за баррель.

Лариса Черненко
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