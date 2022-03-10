«Феномен» роста стоимости нефти сопровождается «пикированием» курса тенге – эксперт

Он уточняет, на фоне введения ограничений на поставку российских энергоносителей на американский рынок, котировки нефти, впервые с 2014 года, пробили порог в 130 долларов за баррель.

В последние дни колебания котировок нефти достаточно высоки и практически полностью подчинены законам политики, но никак не экономики. Об эффекте высоких котировок и геополитических рисках экспорта казахстанской нефти обсуждений с начала марта было более, чем достаточно, - пишет Ерлан Жаукин на странице в Facebook.

По его словам, высокий уровень мировых котировок это сегодняшнее «благо» для казахстанского бюджета.

Жаукин заявляет, что ставки экспортных пошлин, рентный налог привязаны как к мировым котировкам нефти, так и к доллару.

Однако, сегодняшний «феномен» роста стоимости нефти сопровождается «пикированием» курса тенге. И этот дисбаланс не приносит никакого эффекта нефтяникам, обеспечивающим поставки нефти на внутренний рынок РК. Совокупная доля экспорта сырья у таких недропользователей составляет не более 45% от объема добычи, а у разработчиков месторождений актюбинской и кумкольской группы не превышает и 30%, - отмечает специалист.

То есть, как рассуждает эксперт, эффект роста мировых котировок на нефть на фоне падения курса тенге и обязательств по обеспечению внутреннего рынка страны загоняет нефтяников в еще больший «минус».

Причина проста – сервисное обслуживание буровых установок, насосов и прочего комплекса услуг нефтесервиса прочно привязаны к курсу доллара. А основные денежные потоки недропользователей, обеспечивающих поставки нефти на внутренний рынок РК формируются в тенге. На фоне 180-дневного моратория на повышение розничных цен на ГСМ, введенного в Казахстане в период январских событий и падения курса тенге, себестоимость добычи нефти только растет. И на сегодня мы имеем стоимость нефти, поставляемой на внутренний рынок в диапазоне 70-90 тыс. тенге/тонна (коридор 18-23 долларов за баррель). Ерлан Жаукин

Он добавляет, нефть на внутреннем рынке РК сегодня в 2,5-3 раза дешевле ее экспортного номинала и уже не догоняет ее фактическую себестоимость.

Экспортные доходы недропользователей, поставляющих нефть на внутренний рынок РК не покрывают убытки от поставок нефти на НПЗ РК.

На фоне происходящих геополитических и экономических потрясений стоит обратить внимание, что абсолютно все предприятия розничной и оптовой торговли в Казахстане уже скорректировали свои цены в сторону роста. Банки второго уровня приостанавливают кредитование бизнеса, строительный рынок дорожает, либо приостанавливает продажи. Продавцы продуктов питания и бытовой техники уже скорректировали цены в сторону увеличения. Рядовой потребитель уже ощутил падение своих доходов, - отметил Жаукин.

Исключение, по его словам, составляют только участники рынка ГСМ, на ценообразование которых действует введенный Правительством РК мораторий.

Социальная направленность нефтяной отрасли в Казахстане – это уже исторически сложившийся факт. В сети распространяется информация, что розничная цена сжиженного газа в Казахстане сегодня самая низкая во Вселенной. Не могу подтвердить данную астрономическую информацию, но это действительно самый дешевый газ на нашей планете – 0,07 $/литр на утро 10.03. Как долго нефтяники смогут держать такие цены, какие отраслевые риски выходят наружу и что можно предпринять для поддержки отрасли сегодня? Ерлан Жаукин

Выше уже отмечалось, что рост нефтяных котировок на фоне «теньгового пике» и сдерживания внутренних розничных цен на ГСМ пробивают дно экономики нефтяной отрасли страны.

Но, как заявляет специалист, еще есть шансы для исправления ситуации.

В рамках исполнения поручений Правительства РК после топливных кризисов 2021 года, в стране сформированы достаточные запасы бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Действующие НПЗ практически затоварены бензином, так как его уже некуда вывозить. Есть даже расчетные даты остановки производства на ПНХЗ и АНПЗ, если вывоз бензина не будет обеспечен. Вполне резонно сейчас принять решение по открытию экспорта бензина. Ерлан Жаукин

Для этого очень даже благоприятные условия – есть излишки бензина, мировые котировки стремятся вверх.

Кроме того, экспорт бензина поспособствует увеличению стоимости нефти, поставляемой на внутренний рынок РК и частично компенсирует потери нефтяников в условиях моратория на повышение цен.И такие решения необходимо принимать в срочном порядке. Ведь на фоне растущих рисков введения ограничений на поставки российских энергоносителей на европейские и азиатские рынки, а также ожидаемой экспансии дешевеющего российского топлива на рынки стран ЕАЭС, такие решения позволят обеспечить сохранение казахстанской нефтепереработки на плаву и поддержать стремительно падающую экономику нефтедобычи. Эксперт Жаукин

Нефтяная отрасль Казахстана, по утверждению эксперта, продолжает выступать стабилизатором рынка, а социальная значимость сдерживания цен остается приоритетом в деятельности «локомотива» экономики государства.

Нефтянка для страны остается «курицей, несущей золотые яйца», но в нынешней ситуации и существующих геополитических рисках эту «курицу» необходимо беречь, - заключил он.