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Законодательство РК
16:07 10.03.2022

«Феномен» роста стоимости нефти сопровождается «пикированием» курса тенге – эксперт

стоимость нефти Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Известный эксперт Ерлан Жаукин отметил, что цены на энергоносители растут во всем мире. Однако исключением является Казахстан.

Он уточняет, на фоне введения ограничений на поставку российских энергоносителей на американский рынок, котировки нефти, впервые с 2014 года, пробили порог в 130 долларов за баррель.

В последние дни колебания котировок нефти достаточно высоки и практически полностью подчинены законам политики, но никак не экономики. Об эффекте высоких котировок и геополитических рисках экспорта казахстанской нефти обсуждений с начала марта было более, чем достаточно, - пишет Ерлан Жаукин на странице в Facebook.

По его словам, высокий уровень мировых котировок это сегодняшнее «благо» для казахстанского бюджета.

Жаукин заявляет, что ставки экспортных пошлин, рентный налог привязаны как к мировым котировкам нефти, так и к доллару.

Однако, сегодняшний «феномен» роста стоимости нефти сопровождается «пикированием» курса тенге. И этот дисбаланс не приносит никакого эффекта нефтяникам, обеспечивающим поставки нефти на внутренний рынок РК. Совокупная доля экспорта сырья у таких недропользователей составляет не более 45% от объема добычи, а у разработчиков месторождений актюбинской и кумкольской группы не превышает и 30%, - отмечает специалист.

То есть, как рассуждает эксперт, эффект роста мировых котировок на нефть на фоне падения курса тенге и обязательств по обеспечению внутреннего рынка страны загоняет нефтяников в еще больший «минус».

Причина проста – сервисное обслуживание буровых установок, насосов и прочего комплекса услуг нефтесервиса прочно привязаны к курсу доллара. А основные денежные потоки недропользователей, обеспечивающих поставки нефти на внутренний рынок РК формируются в тенге. На фоне 180-дневного моратория на повышение розничных цен на ГСМ, введенного в Казахстане в период январских событий и падения курса тенге, себестоимость добычи нефти только растет. И на сегодня мы имеем стоимость нефти, поставляемой на внутренний рынок в диапазоне 70-90 тыс. тенге/тонна (коридор 18-23 долларов за баррель).Ерлан Жаукин

Он добавляет, нефть на внутреннем рынке РК сегодня в 2,5-3 раза дешевле ее экспортного номинала и уже не догоняет ее фактическую себестоимость.

Экспортные доходы недропользователей, поставляющих нефть на внутренний рынок РК не покрывают убытки от поставок нефти на НПЗ РК.

На фоне происходящих геополитических и экономических потрясений стоит обратить внимание, что абсолютно все предприятия розничной и оптовой торговли в Казахстане уже скорректировали свои цены в сторону роста. Банки второго уровня приостанавливают кредитование бизнеса, строительный рынок дорожает, либо приостанавливает продажи. Продавцы продуктов питания и бытовой техники уже скорректировали цены в сторону увеличения. Рядовой потребитель уже ощутил падение своих доходов, - отметил Жаукин.

Исключение, по его словам, составляют только участники рынка ГСМ, на ценообразование которых действует введенный Правительством РК мораторий.

Социальная направленность нефтяной отрасли в Казахстане – это уже исторически сложившийся факт. В сети распространяется информация, что розничная цена сжиженного газа в Казахстане сегодня самая низкая во Вселенной. Не могу подтвердить данную астрономическую информацию, но это действительно самый дешевый газ на нашей планете – 0,07 $/литр на утро 10.03. Как долго нефтяники смогут держать такие цены, какие отраслевые риски выходят наружу и что можно предпринять для поддержки отрасли сегодня? Ерлан Жаукин

Выше уже отмечалось, что рост нефтяных котировок на фоне «теньгового пике» и сдерживания внутренних розничных цен на ГСМ пробивают дно экономики нефтяной отрасли страны.

Но, как заявляет специалист, еще есть шансы для исправления ситуации.

В рамках исполнения поручений Правительства РК после топливных кризисов 2021 года, в стране сформированы достаточные запасы бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Действующие НПЗ практически затоварены бензином, так как его уже некуда вывозить. Есть даже расчетные даты остановки производства на ПНХЗ и АНПЗ, если вывоз бензина не будет обеспечен. Вполне резонно сейчас принять решение по открытию экспорта бензина. Ерлан Жаукин

Для этого очень даже благоприятные условия – есть излишки бензина, мировые котировки стремятся вверх.

Кроме того, экспорт бензина поспособствует увеличению стоимости нефти, поставляемой на внутренний рынок РК и частично компенсирует потери нефтяников в условиях моратория на повышение цен.И такие решения необходимо принимать в срочном порядке. Ведь на фоне растущих рисков введения ограничений на поставки российских энергоносителей на европейские и азиатские рынки, а также ожидаемой экспансии дешевеющего российского топлива на рынки стран ЕАЭС, такие решения позволят обеспечить сохранение казахстанской нефтепереработки на плаву и поддержать стремительно падающую экономику нефтедобычи.Эксперт Жаукин

Нефтяная отрасль Казахстана, по утверждению эксперта, продолжает выступать стабилизатором рынка, а социальная значимость сдерживания цен остается приоритетом в деятельности «локомотива» экономики государства.

Нефтянка для страны остается «курицей, несущей золотые яйца», но в нынешней ситуации и существующих геополитических рисках эту «курицу» необходимо беречь, - заключил он.
Анастасия Московчук
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