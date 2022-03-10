8 Марта двух женщин избили в кафе Уральска

8 марта в 05:00 мужчина, находясь в кафе «Андеграунд» по проспекту Абая, из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения гр. С.,1989 года рождения, и гр. Т., 1990 года рождения. Пресс-служба ДП Уральска

Женщин госпитализировали в больницу.

Полицейскими был установлен и задержан гр. К., 2000 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК «Хулиганство».