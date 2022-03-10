14:40 10.03.2022
8 Марта двух женщин избили в кафе Уральска
Фото: Zakon.kz
В Уральске 8 Марта в кафе «Андеграунд» мужчина избил двух женщин. Они были госпитализированы в больницу. Ведется досудебное расследование, передает Zakon.kz.
8 марта в 05:00 мужчина, находясь в кафе «Андеграунд» по проспекту Абая, из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения гр. С.,1989 года рождения, и гр. Т., 1990 года рождения. Пресс-служба ДП Уральска
Женщин госпитализировали в больницу.
Полицейскими был установлен и задержан гр. К., 2000 года рождения.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК «Хулиганство».