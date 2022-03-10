Двух жительниц Нур-Султана укусила лиса

В пресс-службе уточнили, что одну из женщин лиса укусила за голень в районе ТРЦ «Керуен Сити» днем 8 марта, подкравшись незаметно.

В этот же день вторая жительница была укушена лисой, когда шла с остановки со стороны гостиницы «Думан» в сторону центрального парка. Животное укусило пострадавшую за ногу. Пресс-служба Департамента санэпидконтроля Нур-Султана

По данным департамента, женщинам в травмпунктах оказали помощь и провели комбинированное лечение.

Департамент санэпидконтроля Нур-Султана призывает жителей избегать любых контактов с дикими и безнадзорными животными.

Также департамент информирует о том, что делать, если вас укусило животное: