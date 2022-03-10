19:44 10.03.2022
Двух жительниц Нур-Султана укусила лиса
Фото: pixabay
За медицинской помощью обратились две астанчанки после укусов лисы. В департаменте санэпидконтроля столицы рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе уточнили, что одну из женщин лиса укусила за голень в районе ТРЦ «Керуен Сити» днем 8 марта, подкравшись незаметно.
В этот же день вторая жительница была укушена лисой, когда шла с остановки со стороны гостиницы «Думан» в сторону центрального парка. Животное укусило пострадавшую за ногу.Пресс-служба Департамента санэпидконтроля Нур-Султана
По данным департамента, женщинам в травмпунктах оказали помощь и провели комбинированное лечение.
Департамент санэпидконтроля Нур-Султана призывает жителей избегать любых контактов с дикими и безнадзорными животными.
Также департамент информирует о том, что делать, если вас укусило животное:
обильно промойте место укуса мыльным или щелочным раствором;
немедленно обратитесь в травмпункты города (прививки против бешенства проводятся бесплатно);
не прерывайте курс вакцинации и получите все положенные прививки в полном объеме и своевременно по утвержденной схеме.