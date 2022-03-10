Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:44 10.03.2022

Двух жительниц Нур-Султана укусила лиса

животное укусило женщин Фото: pixabay
За медицинской помощью обратились две астанчанки после укусов лисы. В департаменте санэпидконтроля столицы рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что одну из женщин лиса укусила за голень в районе ТРЦ «Керуен Сити» днем 8 марта, подкравшись незаметно.

В этот же день вторая жительница была укушена лисой, когда шла с остановки со стороны гостиницы «Думан» в сторону центрального парка. Животное укусило пострадавшую за ногу.Пресс-служба Департамента санэпидконтроля Нур-Султана

По данным департамента, женщинам в травмпунктах оказали помощь и провели комбинированное лечение.

Департамент санэпидконтроля Нур-Султана призывает жителей избегать любых контактов с дикими и безнадзорными животными.

Также департамент информирует о том, что делать, если вас укусило животное:

  • обильно промойте место укуса мыльным или щелочным раствором;

  • немедленно обратитесь в травмпункты города (прививки против бешенства проводятся бесплатно);

  • не прерывайте курс вакцинации и получите все положенные прививки в полном объеме и своевременно по утвержденной схеме.

Анастасия Московчук
Нур-Султан
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
10.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
10.03.2022
Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи
09.03.2022
Казахский – самый востребованный язык для изучения
10.03.2022
Главная Топ LIVE Все