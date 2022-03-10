Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются

Как пишут РИА Новости, решение будет действовать в отношении экспорта в третьи страны.

Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом. Пресс-служба Минэкономразвития РФ