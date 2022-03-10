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23:52 10.03.2022

Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются

мешки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз из РФ белого сахара и сахара-сырца тростникового до 31 августа 2022 года, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, решение будет действовать в отношении экспорта в третьи страны.

Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом. Пресс-служба Минэкономразвития РФ
Елена Беляева
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