В аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы

По данным Комитета гражданской авиации, 9 марта в аэропорту был проведен осмотр состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В ходе осмотра местами были обнаружены дефекты состояния ВПП, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики. Учитывая несоответствие установленным требованиям, а также приоритет в части безопасности полетов для граждан, Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации ВПП аэродрома Актобе с 17 марта 2022 года до устранения нарушений. Пресс-служба КГА

В свою очередь акимат Актюбинской области готов профинансировать проведение замены аэродромных плит и ремонтных работ в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что в настоящее время из аэропорта Актобе выполняются 52 внутренних пассажирских рейса в неделю по 5 направлениям (Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау и Туркестан), а также 9 рейсов в неделю в четыре города других стран (Стамбул, Тбилиси, Казань, Нукус).