Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:40 11.03.2022

Новорожденного ребенка нашли на улице в Шымкенте

новорождённый ребенок Фото: piqsels
В Шымкенте во дворе одного из домов нашли новорожденного ребенка. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов, передает Zakon.kz.
Мальчик, вес 3 кг, от роду двое суток, – написал он на своей странице в Instagram.

Как рассказал Бакытжан Позилов, две студентки нашли ребенка недалеко от Call-центра скорой медицинской помощи. Они принесли его в здание Call-центра. Сотрудники оказали первую медицинскую помощь новорожденному, так как малыш был переохлажден, и потом передали его в больницу.

Анастасия Стативкина
Шымкент
Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
10.03.2022
Токаев подписал закон, позволяющий обмениваться с США данными о счетах граждан
10.03.2022
Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье
10.03.2022
Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются
10.03.2022
«Феномен» роста стоимости нефти сопровождается «пикированием» курса тенге – эксперт
10.03.2022
Главная Топ LIVE Все