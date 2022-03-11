Новорожденного ребенка нашли на улице в Шымкенте

Мальчик, вес 3 кг, от роду двое суток, – написал он на своей странице в Instagram.

Как рассказал Бакытжан Позилов, две студентки нашли ребенка недалеко от Call-центра скорой медицинской помощи. Они принесли его в здание Call-центра. Сотрудники оказали первую медицинскую помощь новорожденному, так как малыш был переохлажден, и потом передали его в больницу.