Казахстанцы не останутся без голливудских фильмов – Минкультуры РК

В настоящее время все необходимые переговоры с зарубежными компаниями ведутся.

Три голливудские студии – Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures – продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком. Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

С компаниями Walt Disney Company и Sony отечественные кинопрокатчики при участии МКС РК ведут прямые переговоры.

По информации ведомства, серьезных препятствий для достижения соответствующих договоренностей не имеется.

О результатах переговоров и других подробностях дальнейшей работы казахстанских кинотеатров в сложившихся условиях будет сообщено дополнительно.