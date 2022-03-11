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Законодательство РК
10:56 11.03.2022

Казахстанцы не останутся без голливудских фильмов – Минкультуры РК

кинотеатр Фото: piqsels
10 марта в Министерстве культуры и спорта РК состоялось совещание по вопросам развития киноиндустрии под председательством Даурена Абаева. В нем приняли участие руководители всех ключевых отечественных компаний, представленных на рынке кинопроката, передает Zakon.kz.

В настоящее время все необходимые переговоры с зарубежными компаниями ведутся.

Три голливудские студии – Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures – продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком. Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

С компаниями Walt Disney Company и Sony отечественные кинопрокатчики при участии МКС РК ведут прямые переговоры.

По информации ведомства, серьезных препятствий для достижения соответствующих договоренностей не имеется.

О результатах переговоров и других подробностях дальнейшей работы казахстанских кинотеатров в сложившихся условиях будет сообщено дополнительно.

Анастасия Стативкина
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