10:56 11.03.2022
Казахстанцы не останутся без голливудских фильмов – Минкультуры РК
Фото: piqsels
10 марта в Министерстве культуры и спорта РК состоялось совещание по вопросам развития киноиндустрии под председательством Даурена Абаева. В нем приняли участие руководители всех ключевых отечественных компаний, представленных на рынке кинопроката, передает Zakon.kz.
В настоящее время все необходимые переговоры с зарубежными компаниями ведутся.
Три голливудские студии – Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures – продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком. Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
С компаниями Walt Disney Company и Sony отечественные кинопрокатчики при участии МКС РК ведут прямые переговоры.
По информации ведомства, серьезных препятствий для достижения соответствующих договоренностей не имеется.
О результатах переговоров и других подробностях дальнейшей работы казахстанских кинотеатров в сложившихся условиях будет сообщено дополнительно.