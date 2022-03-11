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Законодательство РК
12:21 11.03.2022

46 казахстанских школьников победили на международной олимпиаде

олимпиада Фото: Zakon.kz
На Международной математической олимпиаде «Шелковый путь» победили 46 казахстанских школьников. Призеры получат возможность войти в сборную РК для участия в Международной олимпиаде IMO, сообщает Zakon.kz..

По данным Министерства образования и науки, олимпиада «Шелковый путь» проходила в офлайн-режиме.

В ней приняли участие сотни школьников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Азербайджана, Китая, Таджикистана и других стран, расположенных вдоль Великого Шелкового пути.Пресс-служба МОН РК

Каждая страна проводила олимпиаду на своей территории.

Однако итоговые результаты участников интеллектуального соревнования из всех государств были рассмотрены членами жюри, которые находились в Казахстане.

По результатам олимпиады дипломами I степени награждены 8 школьников, II степени – 14 школьников и III степени – 24 школьника. Эти дипломы дают преимущество при поступлении в высшие учебные заведения, – добавили в ведомстве.

К примеру, если абитуриенты наберут одинаковое количество баллов, то преимущественное право отдается олимпийцу.

Стоит отметить, в 2021 году казахстанские интеллектуалы завоевали три золотые, 19 серебряных и 27 бронзовых медалей на Международной математической олимпиаде «Шелковый путь».

Анастасия Московчук
МОН РК Казахстан
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