46 казахстанских школьников победили на международной олимпиаде

По данным Министерства образования и науки, олимпиада «Шелковый путь» проходила в офлайн-режиме.

В ней приняли участие сотни школьников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Азербайджана, Китая, Таджикистана и других стран, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. Пресс-служба МОН РК

Каждая страна проводила олимпиаду на своей территории.

Однако итоговые результаты участников интеллектуального соревнования из всех государств были рассмотрены членами жюри, которые находились в Казахстане.

По результатам олимпиады дипломами I степени награждены 8 школьников, II степени – 14 школьников и III степени – 24 школьника. Эти дипломы дают преимущество при поступлении в высшие учебные заведения, – добавили в ведомстве.

К примеру, если абитуриенты наберут одинаковое количество баллов, то преимущественное право отдается олимпийцу.

Стоит отметить, в 2021 году казахстанские интеллектуалы завоевали три золотые, 19 серебряных и 27 бронзовых медалей на Международной математической олимпиаде «Шелковый путь».