Полицейский насмерть сбил пешехода в Кызылординской области

По данным областного ведомства, трагедия произошла вечером 7 марта в поселке Жанакорган.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами») и ст. 347 («Оставление места дорожно-транспортного происшествия»). Пресс-служба ДП Кызылординской области

Сотрудник полиции водворен в изолятор временного содержания, следственные действия продолжаются.

Сотрудник уволен из правоохранительных органов. Кроме того, в отношении руководства районного отдела полиции проведена служебная проверка. Пресс-служба ДП Кызылординской области

По решению Дисциплинарного совета ряд руководителей привлечен к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.