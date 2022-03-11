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13:53 11.03.2022

Полицейский насмерть сбил пешехода в Кызылординской области

сотрудник сбил человека и скрылся Фото: Zakon.kz
Полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ведомства, трагедия произошла вечером 7 марта в поселке Жанакорган.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами») и ст. 347 («Оставление места дорожно-транспортного происшествия»).Пресс-служба ДП Кызылординской области

Сотрудник полиции водворен в изолятор временного содержания, следственные действия продолжаются.

Сотрудник уволен из правоохранительных органов. Кроме того, в отношении руководства районного отдела полиции проведена служебная проверка.Пресс-служба ДП Кызылординской области

По решению Дисциплинарного совета ряд руководителей привлечен к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

Анастасия Московчук
Кызылординская область
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