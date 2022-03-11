В Алматы прошла конференция «Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний»

В работе форума приняли участие Риза Боранбаева – председатель Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», Зауре Душимова – заместитель председателя правления по научно-стратегической работе «КАЗНИИОиР», главный детский онкогематолог, Ольга Шумай – первый заместитель генерального директора Холдинга «Алмалы», Ярославна Будач – директор ТОО «НеоТекФарм».

Основными точками обсуждения в ходе дискуссий стали вопросы ранней диагностики детской и взрослой онкологии, научные достижения, инновационные технологии, международные методы клинических исследований и обмен опытом в данных областях.

Казахстанские специалисты смогли выслушать мнения о современных методиках ранней диагностики от своих российских коллег. Среди которых Кузьмин Алексей Александрович – директор ГК «МедИнвестГрупп», Рыжкова Дарья Викторовна – заведующая кафедрой ядерной медицины и радиационных технологий Института медицинского образования ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, Шаклеина Ольга Николаевна – эксперт ГК «МедИнвестГрупп».

Открытый в декабре 2021 года в Алматы Центр ядерной медицины «MIG Qazaqstan» – это первое в Казахстане инновационное медицинское учреждение для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Исследования в центре проводятся бесплатно и доступны казахстанцам в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

В год врачи центра могут принимать до 7 тысяч пациентов. Подобные центры планируется отрыть еще в трех регионах Казахстана – Караганде, Уральске и Шымкенте.

Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием. Высокотехнологичный ПЭТ-сканер Biograph Horizon сочетает в себе возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и дает возможность обнаружить малейшие очаги болезни, а также получить трехмерное изображение с точными данными о локализации и границах новообразований. Такие исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухолей на молекулярном уровне.