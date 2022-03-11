Ситуация в Украине: более 2,5 миллиона беженцев, Эрдоган предложил реформировать ООН

Зеленский заявил, что химическое или иное оружие массового поражения в Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются «обычной наукой».

США участвовали в работе биолабораторий в Украине, но участие не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявили в Госдепе.

Meta временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун.

Минобороны РФ заявило, что гуманитарные коридоры в Украине отныне будут открывать в сторону России с 10 утра по мск в одностороннем порядке.

Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной.

Зеленский: Последние решения ЕС – не те, которых ожидают в Киеве.

Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба. А глава евродипломатии Боррель отметил, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членство в НАТО.

Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории РФ.

Зеленский: Россия может получить такой ответ мира, что россиянам самим понадобятся гуманитарные коридоры.

Эрдоган: Система ООН несправедлива, настало время ее реформировать.

Генсек НАТО заявил, что санкции против России будут иметь цену для всего мира, и никто не хотел их вводить. Также он отметил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины – «неизбежность» и вопрос ближайшего будущего.

Представители стран ЕС заявили, что Украина не готова быть членом Евросоюза. Премьер-министр Словении считает, что ЕС для этого изменился недостаточно, а его бельгийский коллега Де Кро заявил, что союз мог бы пригласить Украину, но лишь для дискуссий. Эммануэль Макрон в свою очередь сообщил, что у ЕС нет возможности для ускоренного приема Украины в сообщество.

По словам Джо Байдена, США ежедневно ведут поставки оружия в Украину, включая противотанковые и зенитные средства, но воевать с РФ Штаты не собираются.

ЕС 12 марта рассмотрит четвертый пакет санкций против России, заявила Урсула фон дер Ляйен.