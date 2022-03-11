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23:05 11.03.2022

Ситуация в Украине: более 2,5 миллиона беженцев, Эрдоган предложил реформировать ООН

Ситуация в Украине 11 марта Фото: Instagram/zelenskiy_official
Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военнослужащих, но не против гражданского населения РФ, передает Zakon.kz.

  • Зеленский заявил, что химическое или иное оружие массового поражения в Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются «обычной наукой».

  • США участвовали в работе биолабораторий в Украине, но участие не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности, заявили в Госдепе.

  • Meta временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун.

  • Минобороны РФ заявило, что гуманитарные коридоры в Украине отныне будут открывать в сторону России с 10 утра по мск в одностороннем порядке.

  • Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной.

  • Зеленский: Последние решения ЕС – не те, которых ожидают в Киеве.

  • Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек.

  • Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба. А глава евродипломатии Боррель отметил, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членство в НАТО.

  • Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории РФ.

  • Зеленский: Россия может получить такой ответ мира, что россиянам самим понадобятся гуманитарные коридоры.

  • Эрдоган: Система ООН несправедлива, настало время ее реформировать.

  • Генсек НАТО заявил, что санкции против России будут иметь цену для всего мира, и никто не хотел их вводить. Также он отметил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины – «неизбежность» и вопрос ближайшего будущего.

  • Представители стран ЕС заявили, что Украина не готова быть членом Евросоюза. Премьер-министр Словении считает, что ЕС для этого изменился недостаточно, а его бельгийский коллега Де Кро заявил, что союз мог бы пригласить Украину, но лишь для дискуссий. Эммануэль Макрон в свою очередь сообщил, что у ЕС нет возможности для ускоренного приема Украины в сообщество.

  • По словам Джо Байдена, США ежедневно ведут поставки оружия в Украину, включая противотанковые и зенитные средства, но воевать с РФ Штаты не собираются.

  • ЕС 12 марта рассмотрит четвертый пакет санкций против России, заявила Урсула фон дер Ляйен.

  • Следующий блок санкций против РФ будет включать запрет на экспорт предметов роскоши.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Путин Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Украина
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