Село Акколь в Жамбылской области газифицируют в этом году

В соответствии с поручением главы государства акимы городов, районов, сел отчитываются перед населением. Я, по возможности, участвую в них, знакомлюсь с проблемами жителей. В Акколе в прошлом году сделано немало. Вопросы, которые вы поднимали до этого на встречах, последовательно решаются. Бердибек Сапарбаев

Из 25 улиц села 20 асфальтированы. После капитального ремонта старого здания бывшего профессионально-технического колледжа здесь открылся Таласский районный центр предоставления специальных социальных услуг №6 на 200 мест. В центре работают 172 человека. Большая часть работников – сельские жители. Также строится спортивный комплекс.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ранее жители поднимали вопрос газификации сел. Сегодня он реализуется в полной мере – газопровод уже протянут из Биликоля.

До конца года газ поступит в Акколь. Также будут газифицированы и села, расположенные рядом с Акколем. Кроме того, в центре внимания стоит ремонт школы и строительство здания врачебной амбулатории.

Еще один актуальный вопрос – вода. До мая мы должны собрать в озере Акколь не менее 90 миллионов кубометров воды. Надо увеличить объемы орошаемой пашни, эффективно использовать водосберегающие технологии. Бердибек Сапарбаев

Аким Аккольского сельского округа Жандос Ратов сообщил, что в государственную собственность возвращено около 210 га земель. Площадь пастбищ увеличилась на 5964 га.

В этом году аграрии планируют посеять сельскохозяйственные культуры на площади 610 га, в прошлом году этот показатель составлял 509 га. Улицы села заасфальтированы и благоустроены. Отремонтирован и Дом культуры.

По проекту «Бастау Бизнес» обучились 24 человека, 11 из них получили безвозвратные гранты на сумму 6,5 млн тенге. Девять предпринимателей занялись увеличением поголовья скота, один закупил необходимое оборудование для открытия парикмахерской, еще один приобрел кондитерскую печь и также открыл свое дело. Кроме того, семь сельских жителей приняли участие в государственных программах и получили кредиты на сумму 19,8 млн тенге. Жандос Ратов

Кроме государственных программ, аким села отметил работу, проводимую за счет спонсоров.

По проекту «Жомарт түлек», инициированному акимом области, при спонсорской поддержке выпускников школ на общую сумму 11,5 млн тенге построены Аллея Независимости, Аллея выпускников и стрит-воркаут площадка, благоустроен двор средней школы имени Ы. Алтынсарина.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Активно реализуется и проект «Асарлатып үй салу». Работа в этом направлении будет продолжена.

Жители села признали работу акима села удовлетворительной. Они поблагодарили за поддержку и внимание руководство страны и области. Аккольцы задали вопросы и получили ответы. Они отметили необходимость строительства водорегулирующей установки рядом с каналом «Султан», приобретения машины скорой помощи.

Бердибек Сапарбаев заверил их, что ни одно обращение не останется без внимания.

Со стороны государства оказывается необходимая поддержка. Поэтому, используя возможности госпрограмм, необходимо развивать предпринимательство. Нужно открыть перерабатывающие цеха. Эффективно используя личные подсобные хозяйства, можно улучшить свое материальное положение. Мы должны вернуть былую славу Акколя, некогда являвшегося райцентром. Успешные выпускники также должны внести свой вклад в благоустройство своего села. Бердибек Сапарбаев

После отчетной встречи аким области провел личный прием жителей села. Аккольцы рассказали, что хотят получить государственный грант на реализацию бизнес-идеи, льготный кредит на открытие социального магазина в селе, задавали вопросы, связанные с получением социальной помощи. Им всем будет оказана помощь в рамках закона.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также аким области ознакомился со строительством спортивного комплекса. Строительство объекта сметной стоимостью 336 млн тенге началось в июле прошлого года. В этом году в июне планируется ввод в эксплуатацию.

В завершение рабочей поездки аким области, ознакомившись с состоянием Аккольского водохранилища, отметил, что до конца мая нужно набрать необходимое количество воды.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона поручил эффективно использовать имеющуюся влагу в вегетационный период.