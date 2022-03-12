Меры по недопущению спекуляций с валютой предлагает Нацбанк

Регулятор разработал проект постановления по увеличению спреда между покупкой и продажей валюты.

Это временная мера со сроком действия до 1 января 2023 года, принимаемая для снижения спекулятивных действий на валютном рынке, а также покрытия рисков участников финансового рынка на фоне повышенной волатильности курса.

Документом предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты.

Для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, для евро – с 7 до 20 тенге.

Соответствующий проект постановления находится на обсуждении в «Открытых НПА», а также опубликован на сайте Национального банка.