19:01 12.03.2022
Пожар разгорелся в жилом доме в Усть-Каменогорске
Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО
ЧП произошло в квартире на девятом этаже по улице Протозанова. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг, передает Zakon.kz.
Для оказания помощи жителям были созданы три звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали пять жителей, один из них ребенок. Всех разместили в теплом автомобиле «Вахта». Используя автолестницу, пожарные подавали воду на тушение. Огонь ликвидирован на площади 60 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Всего задействовано восемь единиц техники и 27 человек личного состава.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.