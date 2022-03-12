Пожар разгорелся в жилом доме в Усть-Каменогорске

Для оказания помощи жителям были созданы три звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали пять жителей, один из них ребенок. Всех разместили в теплом автомобиле «Вахта». Используя автолестницу, пожарные подавали воду на тушение. Огонь ликвидирован на площади 60 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Всего задействовано восемь единиц техники и 27 человек личного состава.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.