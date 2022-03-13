Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:08 13.03.2022

Рыбакина после ряда неудач выиграла первый матч в Индиан-Уэллс

Теннис Старт США Одиночка Фото: ktf.kz
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после продолжительной серии неудачных выступлений и травм удачно начала турнир в одиночном разряде на кортах американского Индиан-Уэллса, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана на старте крупного турнира Indian Wells Masters обыграла бельгийку Алисон Ван Уйтванк - 6:1, 7:5. Далее Елену Рыбакину, которой организаторы дали 17 номер посева, будет ждать победитель поединка Виктория Азаренка (Беларусь) - Астра Шарма (Австралия).

Теннис Второй круг Поражение

Фото: ktf.kz

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сможет продолжить свое дальнейшей выступление на кортах Индиан Уэллс. Во втором круге состязаний, Юлия в тяжелой трехсетовой борьбе уступила Виктории Голубич из Швейцарии - 3:6, 6:2, 4:6.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Путинцева Юлия Рыбакина Елена
Ливень в Алматы: в ДЧС обратились к горожанам
12.03.2022
Паралимпиада-2022: около 54 млн тенге премиальных получит Александр Герлиц
12.03.2022
В отношении Тасмагамбетова не ведется расследование – Генпрокуратура
12.03.2022
QAZAQ AIR приостановила полеты в Россию
12.03.2022
Завершено расследование в отношении сахарного завода в Жамбылской области
12.03.2022
Главная Топ LIVE Все