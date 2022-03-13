Рыбакина после ряда неудач выиграла первый матч в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Казахстана на старте крупного турнира Indian Wells Masters обыграла бельгийку Алисон Ван Уйтванк - 6:1, 7:5. Далее Елену Рыбакину, которой организаторы дали 17 номер посева, будет ждать победитель поединка Виктория Азаренка (Беларусь) - Астра Шарма (Австралия).

Фото: ktf.kz

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сможет продолжить свое дальнейшей выступление на кортах Индиан Уэллс. Во втором круге состязаний, Юлия в тяжелой трехсетовой борьбе уступила Виктории Голубич из Швейцарии - 3:6, 6:2, 4:6.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.