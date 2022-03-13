18:13 13.03.2022
28 тонн медикаментов – Казахстан отправит гуманитарный груз в Украину
Фото: Zakon.kz
Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве РК принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов, передает Zakon.kz.
Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы. МВК по нераспространению COVID-19 в РК
Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны. Всего отправят 17 наименований лекарств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.