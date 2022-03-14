Генпрокурор РК: Митинги изначально были мирные

В начале своего выступления генеральный прокурор продемонстрировал видеоролик с кадрами беспорядков и нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Мы понимаем, что граждане хотят знать, как объективно идет расследование. Эти страшные кадры наглядно показывают, что Казахстан впервые столкнулся с такой жестокостью. Теперь можно проанализировать и трезво оценить, – отметил он.

По словам Асылова, митинги изначально были мирные.

С 1 января жители западных регионов требовали снизить цены на газ. Правительство удовлетворило, но люди вышли на улицы Алматы, Шымкента и других регионов. В начале шествия были мирные, однако риск возрастал с каждым часом, – продолжил генпрокурор.

4-5 января в 11 регионах началась стадия насилия.