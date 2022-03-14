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Законодательство РК
10:35 14.03.2022

Генпрокурор РК: Митинги изначально были мирные

комментарий Асылова Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании Мажилиса Парламента рассказал о ходе расследования январских трагических событий, сообщает Zakon.kz.

В начале своего выступления генеральный прокурор продемонстрировал видеоролик с кадрами беспорядков и нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Мы понимаем, что граждане хотят знать, как объективно идет расследование. Эти страшные кадры наглядно показывают, что Казахстан впервые столкнулся с такой жестокостью. Теперь можно проанализировать и трезво оценить, – отметил он.

По словам Асылова, митинги изначально были мирные.

С 1 января жители западных регионов требовали снизить цены на газ. Правительство удовлетворило, но люди вышли на улицы Алматы, Шымкента и других регионов. В начале шествия были мирные, однако риск возрастал с каждым часом, – продолжил генпрокурор.

4-5 января в 11 регионах началась стадия насилия.

Организаторы действовали с четким планом. Все координировалось через WhatsАpp и Telegram. Часть групп начали разорять и грабить магазины. Другие вооруженные группы захватывали здания акиматов, КНБ, полицию, резиденцию президента и так далее. Они знали, как пройти оцепление.Генеральный прокурор РК
Анастасия Московчук
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