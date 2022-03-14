Сумма ущерба от январских беспорядков составила 30 млрд тенге – Роман Скляр

По словам заместителя премьер-министра, в ходе январских событий в восьми регионах страны пострадало 42 здания госорганов — в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

Общая сумма ущерба составила порядка 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге. Роман Скляр

Первый вице-премьер отметил, что по всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого необходимо провести ремонт в 28 зданиях, а также капитальный ремонт и реконструкцию в 14.