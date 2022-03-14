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11:11 14.03.2022

Сумма ущерба от январских беспорядков составила 30 млрд тенге – Роман Скляр

резиденция президента беспорядки Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр озвучил общую сумму ущерба, нанесенного во время трагических январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя премьер-министра, в ходе январских событий в восьми регионах страны пострадало 42 здания госорганов — в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

Общая сумма ущерба составила порядка 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге.Роман Скляр

Первый вице-премьер отметил, что по всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого необходимо провести ремонт в 28 зданиях, а также капитальный ремонт и реконструкцию в 14. 

На сегодняшний день текущий ремонт на 21 объекте завершен. До конца марта будут отремонтированы пять зданий, оставшиеся два объекта – в мае и июне этого года. По требующим капитального ремонта и реконструкции 14 гособъектам также ведутся работы. Роман Скляр
Тамила Языкова
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