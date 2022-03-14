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Законодательство РК
12:13 14.03.2022

Более двух тысяч единиц оружия не найдено: МВД обратилось к казахстанцам

рк, беспорядки, оружие, мвд Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса Парламента заявил, что более двух тысяч единиц оружия, украденного во время январских событий, не найдено, передает Zakon.kz.
Более двух тысяч единиц оружия не найдено. Еще раз хотел бы обратиться к гражданам, что МВД, основываясь на законе, гарантирует непривлечение к административной и уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших оружие.Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

Министр напомнил, что министерством проводится спецоперация «Кару», в которой задействовано 10 тыс. сотрудников оперативного состава.

Это дает свои плоды. Я уже не говорю о добровольно сдавших оружие. Население дает информацию, по их информации мы обнаруживаем похищенное оружие.Марат Ахметжанов

По словам министра, в Алматинской области сами сельчане задержали преступников, которые хотели продать оружие, и передали их полицейским.

Еще раз повторяем, по всей информации, которая имеется, предоставить нам. Анонимность гарантируем.Марат Ахметжанов
Айша Тулеубекова
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