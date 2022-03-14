Более двух тысяч единиц оружия не найдено: МВД обратилось к казахстанцам

Более двух тысяч единиц оружия не найдено. Еще раз хотел бы обратиться к гражданам, что МВД, основываясь на законе, гарантирует непривлечение к административной и уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших оружие. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

Министр напомнил, что министерством проводится спецоперация «Кару», в которой задействовано 10 тыс. сотрудников оперативного состава.

Это дает свои плоды. Я уже не говорю о добровольно сдавших оружие. Население дает информацию, по их информации мы обнаруживаем похищенное оружие. Марат Ахметжанов

По словам министра, в Алматинской области сами сельчане задержали преступников, которые хотели продать оружие, и передали их полицейским.