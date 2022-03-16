С таким решением суда охрана знаков бесполезна – Круговых

Действующий закон о товарных знаках был принят в Казахстане 26 июля 1999 года.

Статья 4 закона гласит: «Охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании (1) их регистрации, а также (2) без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан».

На сегодняшний день такими международными договорами являются Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему, согласно которым охрана знакам предоставляется при условии подачи международной заявки с указанием тех стран, где заявитель желает получить охрану, – отмечает предприниматель.

По его словам, статья 4 закона также устанавливает: «Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца».

Данная норма гарантирует владельцу товарного знака исключительные права на товарный знак, охраняемые в Казахстане, и право на защиту его от использования третьими лицами. Это аксиома, нерушимая истина, которая гарантирована суверенным государством, – добавил Иван Круговых.

К сожалению, как отмечает бизнесмен, вынесенное постановление Верховного суда РК попрало эту норму закона.

Суть спора: ИП обладает правами на товарные знаки в Казахстане, третьи лица ввозят товары в Казахстан под теми же товарными знаками, производителем которых является белорусская компания.

ИП подает в суд на нарушителей, мотивируя тем, что права в Казахстане на эти товарные знаки принадлежат ему, и он не давал своего согласия на их использование третьим лицам, а белорусская компания не имеет прав на эти товарные знаки на территории Казахстана, – заявил предприниматель.

В результате ИП проигрывает суды первой и апелляционной инстанций.

В обоснование своих решений суды первой и апелляционной инстанций мотивируют тем, что у белорусской компании есть приоритет на товарные знаки в Беларуси. Казахстан и Беларусь являются членами ЕАЭС, а поэтому действия третьих лиц, ввозящих товары с согласия белорусской компании, являются правомерными.

В кассационном ходатайстве о пересмотре дела, направленном в Верховный суд РК, владелец товарных знаков в Казахстане обратил внимание суда на следующие факты:

1) товарные знаки имеют локальную охрану, т.е. охраняются на той территории, где они зарегистрированы или охраняются в силу международных договоров, о чем было сказано выше.

2) белорусская компания не имеет регистрации этих товарных знаков в Казахстане и не получила правовой охраны по международной процедуре в Казахстане. Следовательно, эта компания не имеет прав на товарные знаки в Казахстане.

Судья Верховного суда, рассмотрев жалобу, своим единоличным решением постановила, что оснований для пересмотра дела нет, добавил предприниматель.

Мы уже не говорим о том, что в своем постановлении судья зачем-то сделала ссылку на нормы ч. 4 ст. 1020 ГК РК по спорам между товарным знаком и фирменным наименованием. Хотя спор касался только нарушений прав на товарные знаки и никто из сторон не имеет фирменного наименования, содержащего товарный знак, – уточнил Круговых.

Главное, как отмечают в ИП «Круговых И.В.», исходя из постановления, следует, что действительно у белорусской компании есть права на товарные знаки в Казахстане, поскольку Казахстан и Беларусь являются членами ЕАЭС.

По мнению судьи, доводы ходатайства о том, что белорусская компания не имеет прав в Казахстане и не вправе давать свое согласие на использование товарных знаков, противоречат нормам материального права и общеизвестным обстоятельствам.

К сожалению, судья даже не конкретизировала, каким в точности нормам материального права противоречит то обстоятельство, что белорусская компания не имеет прав на эти товарные знаки в Казахстане, – уточняет бизнесмен.

Специалист спрашивает, что означают общеизвестные обстоятельства.

То, что Казахстан является членом ЕАЭС, – это да, и это общеизвестный факт, но где в нормах договора ЕАЭС установлено, что регистрация знака в одной стране автоматически распространяет свою охрану на территорию всех других стран ЕАЭС? Заметьте, это не знак, зарегистрированный по процедуре ЕАЭС, которая до сих пор еще не работает, а регистрация товарного знака только в Беларуси.

Своим постановлением судья, как заявил предприниматель, сделала права казахстанских владельцев на товарные знаки номинальными, неохраняемыми.

Теперь любой владелец сходного товарного знака в любой стране ЕАЭС будет ввозить свои товары в Казахстан, не учитывая зарегистрированные исключительные права казахстанских владельцев на сходные или тождественные товарные знаки, а также товарные знаки, в том числе крупнейших международных компаний. Зачем тогда вообще нужна регистрация знаков в Казахстане, если они не охраняются, а законы грубо попираются даже на таком высоком уровне? – заключил Иван Круговых.

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