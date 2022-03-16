Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:07 16.03.2022

Назван средний размер пенсии в Казахстане

пенсия Фото: Zakon.kz
Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 марта в Казахстане составил 105 538 тенге. В стране проживает более 2 млн 246 тыс. пенсионеров, передает Zakon.kz.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 470,1 млрд тенге.

В феврале 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,8 млрд тенге. Министерство труда и социальной защиты населения

По состоянию на 1 марта в Казахстане проживает более 2 млн 246 тыс. пенсионеров.

Анастасия Стативкина
Казахстан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все