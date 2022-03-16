Назван средний размер пенсии в Казахстане

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 470,1 млрд тенге.

В феврале 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,8 млрд тенге. Министерство труда и социальной защиты населения

По состоянию на 1 марта в Казахстане проживает более 2 млн 246 тыс. пенсионеров.