10:07 16.03.2022
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 марта в Казахстане составил 105 538 тенге. В стране проживает более 2 млн 246 тыс. пенсионеров, передает Zakon.kz.
Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 470,1 млрд тенге.
В феврале 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,8 млрд тенге. Министерство труда и социальной защиты населения
По состоянию на 1 марта в Казахстане проживает более 2 млн 246 тыс. пенсионеров.