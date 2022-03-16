Лидия Пархомчик: Новый Казахстан – новый вектор политической трансформации

По мнению эксперта, в свете трагических январских событий Послание главы государства стало особенным. Документ по своему содержательному наполнению отразил запрос общества на социально-политическую модернизацию. Очевидно, что озвученные инициативы потребуют дополнительной проработки и законодательного оформления. Однако на данном этапе важно было задать вектор дальнейших преобразований, считает она.

Потребность в диалоге между гражданами и властью будет продолжать расти. Именно поэтому в своем выступлении глава государства сосредоточил внимание на самых актуальных вопросах, волнующих общество. Говоря об этом, эксперт обозначила важные, на ее взгляд, моменты.

Во-первых, была дана оценка расследованию январских событий. Намерение провести честное и открытое следствие осталось неизменным. Президент особо отметил важность сотрудничества представителей гражданского общества и правоохранительных органов при выявлении фактов применения запрещенных методов дознания и пыток. Лидия Пархомчик

Проводимые следственные мероприятия подтвердили, что была предпринята попытка государственного переворота. Подготовка велась на протяжении нескольких лет. В подобных условиях важно не допустить повторения трагедии, отмечает эксперт.

Во-вторых, был озвучен пакет политических реформ. Данный блок ожидаемо оказался самым масштабным, так как значительная часть предложенных мер по модернизации политической системы страны разрабатывалась еще до событий трагического января. Лидия Пархомчик

Среди предложенных инициатив эксперт особенно выделила заявленный переход от суперпрезидентской республики к президентской республике с сильным парламентом. Для этого, на ее взгляд, предстоит провести целый комплекс шагов по реформированию институтов представительной власти.

В частности, речь идет о том, чтобы прекратить тренд «сращивания» институтов государственного управления и партийных структур. Прекращение членства президента в составе партии на период своих полномочий, а также запрет для акимов и их заместителей на занятие должностей в филиалах партий должны демонополизировать политическое поле.

Говоря об этом, эксперт отметила, что повышению политической активности также будет способствовать решение снизить регистрационный порог для политических партий в четыре раза – с 20 тыс. членов до 5 тыс. Данная мера позволит качественно развить политическое пространство в Казахстане, повысив политическую конкуренцию.

Дальнейшему реформированию подвергнется деятельность Сената и Мажилиса. Сокращение президентской квоты в верхней палате Парламента с 15 до 10 депутатов, а также наделение Мажилиса правом принимать законы при одобрении Сената позволит оптимизировать законотворческую работу. Лидия Пархомчик

Также важной инициативой стало предложение гармонизировать избирательную систему. Переход на смешанную систему выборов парламентариев: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной – позволит сформировать справедливые «правила игры».

В итоге, заключила эксперт, опасения относительно того, что после январских событий в политической сфере возобладает политика «закручивания гаек», не оправдались.

В-третьих, была озвучена стратегия антикризисных экономических мер. Из-за событий в Украине Казахстан столкнулся с беспрецедентными экономическими трудностями. Разрыв транспортных цепочек поставок грозит серьезными экономическими издержками. Лидия Пархомчик

По ее мнению, именно поэтому в стране должны быть активизированы все доступные ресурсы для хеджирования рисков. Особый акцент при этом должен быть сделан на стабилизации национальной валюты, а также всесторонней поддержке аграриев для минимизации угроз продовольственной безопасности.

В условиях растущей геополитической нестабильности сплоченность и единство граждан страны остаются гарантией успешного сочетания политических и экономических реформ, резюмировала эксперт.