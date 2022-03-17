07:15 17.03.2022
Водитель на угнанном авто совершил жесткое ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
Водителя и пассажира Jeep Grand Cherokee госпитализировали. После ДТП водитель угнанного Toyota Land Cruiser Prado скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.
Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Гёте и Богдана Хмельницкого.
По словам очевидцев, водитель Jeep ехал по Гёте на юг. Угнанный TLC Prado следовал по Хмельницкого на восток.
По неизвестной пока причине водитель Prado врезался в Jeep. Удар пришелся на пассажирское место.
Фото: Zakon.kz
Jeep отбросило на тротуар, автомобиль снес столб освещения с камерами «Сергек». После внедорожник врезался в забор кафе.
Фото: Zakon.kz
Водителя Jeep экстренно госпитализировали. Сотрудники скорой помощи забрали и его пассажира в бессознательном состоянии.
Фото: Zakon.kz
Водитель TLC Prado вышел из автомобиля и скрылся. Позже на место происшествия приехал хозяин внедорожника. Сигнализации на автомобиле не было, об угоне и ДТП ему сообщили по телефону.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz