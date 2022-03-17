Водитель на угнанном авто совершил жесткое ДТП в Алматы

Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Гёте и Богдана Хмельницкого.

По словам очевидцев, водитель Jeep ехал по Гёте на юг. Угнанный TLC Prado следовал по Хмельницкого на восток.

Фото: Zakon.kz

По неизвестной пока причине водитель Prado врезался в Jeep. Удар пришелся на пассажирское место.

Фото: Zakon.kz

Jeep отбросило на тротуар, автомобиль снес столб освещения с камерами «Сергек». После внедорожник врезался в забор кафе.

Фото: Zakon.kz

Водителя Jeep экстренно госпитализировали. Сотрудники скорой помощи забрали и его пассажира в бессознательном состоянии.

Фото: Zakon.kz

Водитель TLC Prado вышел из автомобиля и скрылся. Позже на место происшествия приехал хозяин внедорожника. Сигнализации на автомобиле не было, об угоне и ДТП ему сообщили по телефону.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz