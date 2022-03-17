10:38 17.03.2022
В Рудном мужчина облил керосином и поджег соседку с ребенком
Фото: pixabay
В Костанайской области произошел жуткий случай — женщину с ребенком облили керосином и подожгли. Подозреваемый арестован, сообщает Zakon.kz.
16 марта в дежурную часть управления Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину с ребенком, которая открыла ему дверь.Ерлан Омарбеков, начальник Департамента полиции Костанайской области
По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье покушение на убийство. Подозреваемый арестован.
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование преступления взято мной под личный контроль. Ребенок находится в реанимации с серьезными ожогами – более 40%. У женщины – ожоги кистей рук.Ерлан Омарбеков
Руководитель ведомства уточнил, что причиной поступка стала ссора между соседями.
Скажу откровенно, что, проработав в полиции много лет, видел разное. Но этот случай шокировал меня.Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков