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Законодательство РК
10:38 17.03.2022

В Рудном мужчина облил керосином и поджег соседку с ребенком

подожгли женщину и ребенка Фото: pixabay
В Костанайской области произошел жуткий случай — женщину с ребенком облили керосином и подожгли. Подозреваемый арестован, сообщает Zakon.kz.
16 марта в дежурную часть управления Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину с ребенком, которая открыла ему дверь.Ерлан Омарбеков, начальник Департамента полиции Костанайской области

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье покушение на убийство. Подозреваемый арестован.

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование преступления взято мной под личный контроль. Ребенок находится в реанимации с серьезными ожогами – более 40%. У женщины – ожоги кистей рук.Ерлан Омарбеков

Руководитель ведомства уточнил, что причиной поступка стала ссора между соседями.

Скажу откровенно, что, проработав в полиции много лет, видел разное. Но этот случай шокировал меня.Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков
Анастасия Московчук
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