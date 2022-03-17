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11:10 17.03.2022

Курс доллара снижается на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 506,31 тенге, снизившись на 2,69 тенге, передает Zakon.kz.

На вчерашних вечерних торгах средневзвешенный курс евро составил 561,60 тенге, российского рубля – 4,7 тенге, объем торгов – 537,6 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 79,85 тенге (-0,51).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507,5-515 тенге, евро – 565-572 тенге, рос. рубль – 4,7-5,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 17 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,48%, составив $96,45 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 1,64% — до $99,63 за баррель.

Лариса Черненко
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