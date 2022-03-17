Дифтариф на электроэнергию хотят отменить в Казахстане

По словам главы АЗРК, в Казахстане очень много энергоснабжающих компаний. В пример он привел город Нур-Султан, где ТОО «Астанаэнергосбыт» заходит по среднему тарифу 19,84 тенге/кВтч, далее он дифференцируется по трем группам потребителей. Бытовые потребители платят 13,59 тенге/кВтч, юридические лица – 22,43 тенге/кВтч, бюджетные организации – 50 тенге/кВтч.

Только в столице 22 компании конкурируют за юридических потребителей. В результате что происходит? Гарантирующий поставщик вынужден компенсировать свои убытки, поднимая средний тариф. Недавно было совещание у главы государства, он поддержал начало пилотного проекта по снятию этой дифференциации. Серик Жумангарин

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции рассказал, к чему это приведет.

Постепенно будут выравниваться тарифы. Во всем мире физические потребители платят больше. Человек, который печет хлеб, он с точки зрения эффективности для общества важнее, хлеб важнее, чем благополучие отдельного индивида. Во всем мире физлица платят больше юридических потребителей. Серик Жумангарин

В результате дифференциации, по данным главы АЗРК, только в прошлом году бюджет переплатил 20 млрд тенге, МСБ – 31 млрд тенге, в целом, 51 млрд тенге. При этом в виде жилищной помощи, которая покрывает комуслуги, выплачено было всего 750 млн тенге.