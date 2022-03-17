Один человек погиб в массовом ДТП в Туркестанской области

На 201 км автодороги республиканского значения Жетысай – Жибек жолы, возле села Енкес, автомобиль Nissan Urvan двигался из Келесского района в направлении города Сарыагаш, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. В результате грузовой автомобиль совершил столкновение с автомашиной MAN. В этот момент автомобиль Audi A6 врезался в заднюю часть Nissan Urvan. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как сообщили в полиции, водитель Nissan Urvan от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель Audi A6 был доставлен в больницу в отделение реанимации.

Согласно экспертизе, водитель грузовой автомашины не употреблял спиртные напитки.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование. Три автомашины водворены на штрафстоянку.