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Законодательство РК
15:09 17.03.2022

Один человек погиб в массовом ДТП в Туркестанской области

полицейская машина Фото: Zakon.kz
17 марта в Туркестанской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, передает Zakon.kz.
На 201 км автодороги республиканского значения Жетысай – Жибек жолы, возле села Енкес, автомобиль Nissan Urvan двигался из Келесского района в направлении города Сарыагаш, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. В результате грузовой автомобиль совершил столкновение с автомашиной MAN. В этот момент автомобиль Audi A6 врезался в заднюю часть Nissan Urvan. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как сообщили в полиции, водитель Nissan Urvan от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель Audi A6 был доставлен в больницу в отделение реанимации.

Согласно экспертизе, водитель грузовой автомашины не употреблял спиртные напитки.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование. Три автомашины водворены на штрафстоянку.

Анастасия Стативкина
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