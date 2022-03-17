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16:08 17.03.2022

Казахстанцев стало больше на 245,3 тыс. человек

количество казахстанцев увеличилось Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, численность населения страны на 1 февраля 2022 года составила 19 143 200 человек, сообщает Zakon.kz.

При этом в городах живут 11 млн 389 тыс. 200 казахстанцев (59,5%), в сельской местности – 7 млн 754 тыс. (40,5%).

Как отметили в Нацбюро, по сравнению с 1 февраля 2021 года численность населения увеличилась на 245,3 тыс. человек, или 1,3%.

Естественный прирост населения республики за январь 2022 года по сравнению с январем 2021 года (21,7 тыс. человек) уменьшился на 17,3% и достиг 17,9 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1 тыс. населения составил 10,98.

По данным органов РАГС, за январь этого года родились 31,2 тыс. человек, что на 8,7% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (34,2 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек – 19,10.

При этом умерли 13,3 тыс. человек, что на 6,3% больше, чем в январе 2021 года (12,5 тыс. человек). Общий коэффициент смертности – 8,12 на 1 тыс. человек.

За этот период зарегистрировано 274 умерших младенца в возрасте до одного года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (241) это число увеличилось на 13,7%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,79 случаев на 1 тыс. родившихся.

Лариса Черненко
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