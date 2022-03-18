Нидерланды заморозили 200 млн евро российских активов

Объем российских активов, замороженных Амстердамом, вырос до 200 млн евро, сообщает РИА Новости.

Накануне глава Министерства финансов Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов замороженных активов насчитывается шесть млн евро.

Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 миллионов евро. Глава Центрального банка Клаас Кнот

По его словам, это цифра недельной давности, которая будет расти.

13 марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема.