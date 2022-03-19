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10:41 19.03.2022

Азамат Мусагалиев и Данияр Джумадилов исполнили песню казахстанской группы

исполнение песни Фото: Скриншот
Известные юмористы Азамат Мусагалиев и Данияр Джумадилов разместили в Instagram видео с совместным исполнением песни «На берегу» казахстанской группы Rin'Go, сообщает Zakon.kz.
Азамат Мусагалиев, Данияр Джумадилов, Денис Дорохов, Данил Альсеитов. Группа Rin'Go, – говорится в подписи к видео у Мусагалиева.

Джумадилов подписал немного иначе.

Иногда нужно просто послушать музыку… В конце истерика, слом и неожиданность.

Комментаторы, в свою очередь, поблагодарили исполнителей и попросили записывать подобные видео чаще.

  • Азамат Мусагалиев – это такой человек, с которым охота неспеша поболтать о том о сем, попеть на гитаре или просто молча посидеть где-нибудь у костра или у океана!

  • Как хорошо! Многим артистам стоит у вас поучиться как петь!

  • Моя любимая песня на казахстанской эстраде!

  • Круто! Ностальгия нахлынула;

  • Услада для ушей, – добавили пользователи.

Напомним, группа Rin'Go была создана в 2005 году, первый клип был выпущен в мае 2006 года. Автором слов и музыки композиции «На берегу» является Эдуард Бергалиев.

Анастасия Московчук
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