Рогозин: Россию могут отключить от GPS
Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.
Рогозин уточнил, что «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.
Основой российской системы являются 24 космических аппарата, которые движутся в трех орбитальных плоскостях.
Рогозин также заявил, что стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда. Глава «Роскосмоса» нелестно отозвался о Европейском космическом агентстве.
Зачем он нам там нужен? Зачем нам партнер, который настолько ненадежен. Дмитрий Рогозин
В начале марта «Роскосмос» отменил запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb из-за отказа Великобритании предоставить гарантии неиспользования спутников в военных целях.