Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:30 19.03.2022

Рогозин: Россию могут отключить от GPS

отключение GPS Фото: Facebook/Dmitry Rogozin
США рассматривают вопрос отключения России от системы спутниковой связи GPS, передает Zakon.kz.

Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

Рогозин уточнил, что «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.

Основой российской системы являются 24 космических аппарата, которые движутся в трех орбитальных плоскостях.

Рогозин также заявил, что стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда. Глава «Роскосмоса» нелестно отозвался о Европейском космическом агентстве.

Зачем он нам там нужен? Зачем нам партнер, который настолько ненадежен. Дмитрий Рогозин

В начале марта «Роскосмос» отменил запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb из-за отказа Великобритании предоставить гарантии неиспользования спутников в военных целях.

Константин Вноровский
Россия Европейский Союз Великобритания
Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
19.03.2022
27 нелегальных авто попытались ввезти в Казахстан с начала года
19.03.2022
Азамат Мусагалиев и Данияр Джумадилов исполнили песню казахстанской группы
19.03.2022
Гранаты, бронежилет, патроны: еще один схрон нашли в Алматы
19.03.2022
Алихан Смаилов сделал замечания акимам за рост цен на продукты
19.03.2022
Главная Топ LIVE Все