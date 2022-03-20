Toyota временно приостановит работу большинства своих заводов

Как передает The Wall Street Journal, причина остановки - нехватка запчастей, вызванная землетрясением магнитудой 7,4, которое произошло в восточной части страны.

Крупный производитель чипов Renesas Electronics Corp. также заявил, что его заводы в районе землетрясения не вернутся к полному производству до следующей среды.

По оценке аналитиков, остановка предприятий ударит по производству популярных моделей Toyota, в первую очередь — внедорожника RAV4.

Автопроизводитель уже сократил планы выпуска на март на 50 тыс. автомобилей, а на апрель — на 150 тыс. Уменьшение производства машин прогнозируют также в мае и июне.

Кроме того, конвейеры не будут работать, по оценкам производителя, в период с 21 по 23 мая. В течение этого времени остановится сборка таких моделей, как Crown, Mirai, Yaris, а также кроссоверов и внедорожников RAV4, CH R, Land Cruiser Prado и нового Land Cruiser 300.

Компания Lexus не будет выпускать купе LC и RC, седаны LS и IS, а также NX, GX и новый Lexus LX.

Землетрясение в Японии магнитудой от 5,6 до 7,3 произошло у северо-восточного побережья острова Хонсю. Точное количество пострадавших не называется.