Группу домушников, возглавляемую женщиной, задержали в Алматы

Группа промышляла квартирными кражами.

Как рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, на данный момент за преступной троицей числится пять эпизодов краж, совершенных на территории города Алматы.

Мы провели спецоперацию по разоблачению подозреваемых. Встретили их сразу после совершения очередной квартирной кражи. Автомобиль Nexia, на которой передвигались домушники, был блокирована в частном секторе. При задержании обнаружили вещественные доказательства: гитару, нарды, несколько мобильных телефонов и ценности. Кроме этого, обнаружили парик, портмоне и ключи. Последнее преступление «криминальное трио» совершили в микрорайоне «Ожет», где путем отжима окна проникли в чужой дом. Замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Подозреваемые действовали стандартно: перед тем как проникнуть в жилище, проверили, нет ли хозяев, и только потом вскрыли замок.

Выносили все, что представляло ценность: деньги, технику, драгоценности.

Пока двое хозяйничали в чужом жилище, третий дожидался в машине, находился на подстраховке.

К слову, подозреваемые — гражданка Х., 1977 года рождения и гражданин К., 1978 года рождения — уже в прошлом имели судимости за совершение аналогичных преступлений. Третий участник (1987 г.р.) — ранее не судимый. На данный момент участники квартирных краж водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Алатауского района. Замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.