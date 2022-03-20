Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Прогноз синоптиков на 21 марта по территории Казахстана опубликовал РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области и в Нур-Султане ожидается усиление ветра. Днем на большей части области – метель.

Днем на севере Костанайской области усилится ветер. Низовая метель, на востоке и юге области – туман.

На большей части Северо-Казахстанской области – снег. На севере, западе области ожидается низовая метель.

Ночью на севере, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра. На севере области – с низовой метелью.

В горных районах Жамбылской области – усиление ветра, ночью – гололед, на севере области, в горных районах – туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северный, с переходом на юго-западный, днем в центре и на севере области 15-20 метров в секунду.

Ночью на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области – туман, на северо-западе, западе, в центре области – усиление ветра. Днем порывы 25 м/с с низовой метелью.

Утром и днем на севере Мангистауской области – туман, гололед. На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области, на севере и в горных районах Туркестанской, на западе, севере Атырауской области, Актюбинской области – туман.